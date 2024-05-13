Хто і як мобілізуватиме транспортні засоби українців і коли автомобіль повернуть власнику (відео)

Під час дії воєнного стану у автовласників можуть вилучати транспортні засоби для потреб Сил оборони України.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, як саме відбуватиметься мобілізація транспортних засобів та коли їх повертатимуть власникам.

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За його словами, залучення ТЗ уздійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

«Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними та технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка», — додав він.

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Вилучення транспорту оформлюється документально, як і повернення — на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість тощо. Повернення ТЗ власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Як пояснила «Суспільному» юристка Євгенія Захарченко, на потреби війська вилучатимуть не всі машини і не у кожного. Якщо у людини, наприклад, є одна автівка, її не забиратимуть, а якщо кілька — той ТЗ, що більше придатний для обороних потреб.

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Вилучення транспорту підприємств та організацій усіх форм власності відбуватиметься частково та визначатиметься у відсотках. Наприклад, якщо сільськогосподарське підприємство має трактори, то 25% зі 100% можуть забрати на потреби Сил оборони.

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Кількість та тип машин, які необхідні для оборони, встановлюватимуть місцеві держадміністрації. Право забирати транспорт матимуть працівники терцентрів комплектування, Служби безпеки України та Головного управління розвідки.

Список автівок, необхідних для оборони, складають у ЗСУ, після чого в областях формують мобілізаційне замовлення. ТЦК та власник оцінюють ринкову вартість машини, її технічний стан та складають акт прийому-передачі. Далі транспорт ставлять на облік у ТЦК та можуть вилучати.

Якщо власнику авто повідомили, що його транспорт заберуть для ЗСУ, то він не може виїжджати на ньому за межі області, країни, продавати, дарувати чи передавати під заставу. Якщо він хоче виїхати за межі регіону, то має проінформувати про це ТЦК та СП. Поїздка не може тривати більше одного місяця.

Повернути машину власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації, порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабмін.

Раніше представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський зазначав, що на потреби армії вилучатиметься здебільшого специфічний транспорт, а не, наприклад, звичайні легковики.

Фото Pixabay

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