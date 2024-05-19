Не смішно: «Ліга сміху» оскандалилася жартом про потопельників у Тисі

Українські коміки знову опинилися у центрі скандалу. Цього разу оскандалилися гумористи «Ліги сміху». Вони пожартували про ухилянтів у Тисі.

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Так, у скандальному виступі команди «Фам Фаталь» комік робить дівчині комплімент, говорячи наступне: «Я тону у твоїх бездонних очах як ухилянт у Тисі».

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Користувачі соцмереж жваво обговорюють цей вислів.

Народний депутат України Данило Гетманцев засудив цей жарт. Він написав, що так шуткувати може лише той, хто знаходиться в окопі.

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Багато користувачів соцмереж вважають, що не варто сміятися над загибеллю людей.

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Проте знайшлись й такі, яким сподобався цей виступ коміків. Любителі чорного гумору не побачили у цьому нічого неприйнятного.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно вульгарна пародія «кварталівців» на військового вчергове спровокувала скандал.

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