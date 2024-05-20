Приготуйте це для кожної лунки: ведуча каналу «СвітАлла» порадила, які речовини додавати при посадці томатів (відео)

Закінчується травень, нещодавно минули зворотні заморозки, які принесли немало проблем для садівників та городників. Але всі ці турботи вже в минулому. На небі знову засяяло сонечко, в Україну повертається тепло, навіть спека, і можна вже думати про те, щоб саджати томати.

ВІДЕО ДНЯ

«Томати добре виросли, пройшли процес закалювання, і за день до висадки в ґрунт їх варто пролити монофосфатом калію для того, щоб стрес при пересадці виявився мінімальним», — радить досвідчена аграрниця, ведуча каналу «СвітАлла».

Пані Алла звертає увагу на те, що томати вже досягли значних розмірів — все через заморозки та інші причини — але саме зараз прийшов час їх висадки у ґрунт.

Також жінка зазначає, що між городниками часто ведуться дискусії про те, як садити помідори — дехто робить це у «шаховому» порядку, інші — «рівчачками». Саме ж вона для низькорослих томатів вибирає перший спосіб. А високорослі садить біля шпалер і потім підв'язує.

РЕКЛАМА

«Але все у майбутньому, — говорить городниця. — Поки що ж я хочу розповісти, що я кладу у лунки».

Лунки треба робити на штик лопати. У лунки обов'язково покласти попіл, адже це джерело мікро- та макроелементів, які будуть підживлювати рослини. Крім того, вони будуть мати захист від хвороб.

РЕКЛАМА

Також протягом багатьох років городниця використовує нітроамофоску, яку теж кладе прямо в ямку.

Цибулиння або кропива у лунці теж захистять помідори. Але кропиву треба зверху трохи присипати землею. Крім захисту, кропива у холодні ночі дасть розсаді тепло.

РЕКЛАМА

Раніше ми розповідали, яке підживлення давати огіркам, щоб в плодах не було гіркоти та пустот.

58

Читайте нас у Facebook