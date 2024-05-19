В Україну йде спека: синоптики «обіцяють» до плюс 30 на тижні 20−26 травня

Завдяки переважанню поля підвищеного атмосферного тиску в Україні очікується комфортна погода, місцями з невеликими дощами та посиленням вітру у другій половині тижня. Такий прогноз дав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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Поступове прогрівання повітря очікується протягом найближчих днів у більшості областей країни. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температурний фон відповідатиме літнім показникам. В окремі дні є ймовірність невеликих, місцями помірних дощів у супроводі гроз, а ближче до вихідних за рахунок посилення антициклону з північного сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів. Також збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах.

У понеділок, 20 травня, вночі без істотних опадів, удень у західних та місцями північних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, 15 — 17 м/с. На решті України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с, у західній частині південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +21…+26°С.

У вівторок, 21 травня, вночі без істотних опадів, удень у західній частині та місцями на крайній півночі країни пройдуть невеликі короткочасні дощі, часом з грозами. В решті регіонів України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с, у західній частині південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +22…+27°С, на Закарпатті до +30°С.

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У середу, 22 травня, в Україні переважно без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 5−10 м/с, у західній частині вдень окремі пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +22…+27°С.

У четвер, 23 травня, вночі у західних областях, вдень також у північних, центральних та східних регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами, удень місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. У південній половині країни та Криму без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с, на півдні місцями пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, днем +22…+27 °С, у південній частині +28…+30 °С.

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У п'ятницю, 24 травня, у західних областях, вдень також на Одещині та Миколаївщині очікуються дощі з грозами, на решті території України без опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с, удень у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +20…+25 °С, на півдні до +28 °С.

У суботу, 25 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Криму та на крайньому заході місцями пройдуть грозові дощі. Вітер східний/південно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні, у Приазов'ї та на Донбасі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +19…+24°С.

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У неділю, 26 травня, в Україні без опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с, на півдні, у Приазов'ї, Дніпропетровській області та на Донбасі окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +19…+24°С.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Володимир Деркач, прогнозуючи погоду на весняні місяці, не виключав, що й у третій декаді травня ще можливі дощі, подекуди шквальний вітер, а також заморозки.

Фото: Pixabay

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