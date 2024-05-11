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Укрийте їх негайно: які овочі на грядках потрібно рятувати від травневих заморозків

19:33 11 травня 2024
Город

Коли у травні приходить несподіваний мороз, це може неприємно здивувати садівників та любителів городньої справи. Однак, важливо пам'ятати, що не всі овочі однаково витривалі до низьких температур, і необхідно знати, які рослини вимагають укриття, щоб запобігти їх ушкодженню, пише Стіна.

Деякі овочі більш стійкі і можуть витримувати невеликі морози, тоді як інші можуть постраждати за температури нижче нуля.

Помідори, баклажани, гарбуз, кабачки та огірки — ці овочеві культури вимагають особливого захисту від морозу. Помідори, наприклад, чутливі до низьких температур, тому у разі заморозків їх слід захищати з використанням спеціальних садових тканин або плівки. Те саме стосується і баклажанів, гарбуза, кабачків та огірків, які також потребують укриття, щоб запобігти пошкодженню при холодних ночах.

З іншого боку, деякі овочі більш стійкі до морозів, такі як морква, буряк, редиска, шпинат, зелена цибуля та петрушка, і можуть легше пережити непередбачені заморозки. Ефективні способи покриття рослин включають використання спеціальних садових тканин, плівки або навіть скла, щоб забезпечити достатню теплоізоляцію або захист від холоду.

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Також важливо врахувати, що встановлення укриттів потрібно проводити уважно, щоб забезпечити хороше циркулювання повітря та запобігти перегріванню рослин. У разі використання плівки слід піклуватися про те, щоб вона не торкалася прямо рослин, щоб уникнути обмороження.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі 12 травня у північних, Полтавській та Харківській областях, 13 та 14 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−5°.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як позбутися попелиці на ягідних кущах.

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