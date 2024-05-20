39.48 / 40.01 42.80 / 43.50
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Можете залишитися без грошей: у ПриватБанку зробили важливу заяву для власників карток

15:30 20 травня 2024
Банкомат

Через ворожі атаки в Україні почали застосовувати планові графіки відключення електроенергії. Через це багато українців можуть вчасно не зняти гроші у банкоматах або навіть залишитись без карток, якщо картка під час відключення буде знаходитись всередині банкомату.

Втім, вихід із цієї ситуації є, зазначили в «ПриватБанку».

Як зняти гроші з банківської картки під час перебоїв зі світлом

Під час відключення електроенергії зняти готівку з банківської картки можна кількома способами:

РЕКЛАМА
  • у банкоматах чи терміналах у чергових відділеннях «ПриватБанку», де працюватимуть генератори. Перелік банків доступний за посиланням;
  • у банкоматі іншого банку, де працює генератор. Як повідомили у Національному банку України, об’єднана мережа відділень банків України, яка працюватиме навіть під час перебоїв у електропостачанні, на сьогодні налічує вже понад 2390 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії;
  • через касу у відділенні банку;
  • за допомогою сервісу «Готівка на касі» при оплаті товару в магазинах. При цьому максимальна сума зняття готівки на касі — 6000 гривень.

Також у банку нагадали, що якщо електроенергію відключили вже під час використання банкомата й він перестав працювати, потрібно передзвонити на гарячу лінію «ПриватБанку» для оформлення заявки на повернення коштів або картки: 3700.

Нагадаємо, що нині ПриватБанк пропонує клієнтам отримати грошовий бонус за безготівкові покупки та платежі.

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

азовці здаються в полон

«Буданов сказав нам, що ми не готові почути всю правду»: порятунок життя захисників Маріуполя триває й через два роки після їхньої здачі в полон

зодіак

Ракам — нові ідеї, Рибам — приємні сюрпризи, а Левам — успішні покупки: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 20 травня

Повний місяць

Повний місяць у травні кардинально змінить життя шести знаків зодіаку

військовий квиток

Коли зупинять на вулиці, довести нічого не зможете: чому без штрих-кода у військовому квитку на чоловіків скоро чекатимуть великі проблеми

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту