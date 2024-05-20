Можете залишитися без грошей: у ПриватБанку зробили важливу заяву для власників карток

Через ворожі атаки в Україні почали застосовувати планові графіки відключення електроенергії. Через це багато українців можуть вчасно не зняти гроші у банкоматах або навіть залишитись без карток, якщо картка під час відключення буде знаходитись всередині банкомату.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, вихід із цієї ситуації є, зазначили в «ПриватБанку».

Як зняти гроші з банківської картки під час перебоїв зі світлом

Під час відключення електроенергії зняти готівку з банківської картки можна кількома способами:

РЕКЛАМА

у банкоматах чи терміналах у чергових відділеннях «ПриватБанку», де працюватимуть генератори. Перелік банків доступний за посиланням;

у банкоматі іншого банку, де працює генератор. Як повідомили у Національному банку України, об’єднана мережа відділень банків України, яка працюватиме навіть під час перебоїв у електропостачанні, на сьогодні налічує вже понад 2390 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії;

через касу у відділенні банку;

за допомогою сервісу «Готівка на касі» при оплаті товару в магазинах. При цьому максимальна сума зняття готівки на касі — 6000 гривень.

Також у банку нагадали, що якщо електроенергію відключили вже під час використання банкомата й він перестав працювати, потрібно передзвонити на гарячу лінію «ПриватБанку» для оформлення заявки на повернення коштів або картки: 3700.

Нагадаємо, що нині ПриватБанк пропонує клієнтам отримати грошовий бонус за безготівкові покупки та платежі.

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook