Білик розповіла про особисте життя: «Чекаю, коли зателефонує» (і це не про Коляденка)

Відома співачка Ірина Білик, яка нещодавно випустила кліп на пісню «Кохаю», певно, не страждає від нестачі у своєму житті любові.

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На це вона натякнула в ефірі телеканалу M1.

«Серце ніколи в мене не буває вільним. Мені подобається один чоловік, але його ім'я я не можу вам назвати. Він дуже відомий», — сказала Білик.

«І ми його всі знаємо?» — уточнили ведучі.

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«Так, — сказала Білик. — Якщо я скажу, [з якої він сфери, ви одразу здогадаєтеся], тому я дуже цього не хочу, — зізналася артистка. — Ми не спілкуємося — оце найголовніше. Він мені просто подобається. Але я як жінка чекаю, що він відчує, що він мені подобається, і колись зателефонує».

В той же час в іншому інтерв'ю жінка здивувала признанням про те, що під час розставання зі своїми чоловіками відчувала одночасно кохання й ненависть до них.

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«Пісня „Кохаю“ — про сильні почуття. І про ненависть, і про кохання. Ти часто таке в житті відчувала?» — запитав у артистки ведучий.

«Постійно. Коли розставалися — звичайно. Ідеш від людини тоді, коли і кохаєш, і ненавидиш. Бувають такі моменти — люди прожили там три, п'ять, вісім, 10 років, і чоловіки взагалі до таких молоденьких тікають, коли жінці вже там 60−70. Оп — і його вже немає, він уже в ліжку з молодою», — сказала з сумом Білик.

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Зазначимо, що 54-річна артистка не афішує свого особистого життя. Улітку 2021 року вона розлучилася зі своїм останнім чоловіком, азербайджанським режисером Асланом Ахмадовим. У пари є син Табріз. Він народився у грудні 2015 року. Дитину народила сурогатна мати.

Також Ірина Білик має старшого сина Гліба Оверчука (1999). Його батько — екскоханий співачки Андрій Оверчук. Крім того, у різні періоди свого життя була у стосунках з українським шоуменом Дмитром Коляденком і хореографом Дмитром Дікусаром.

Нагадаємо, що Ірина Білик завжди намагається бути «в тренді» і в курсі нових подій і думок, якими вирує суспільство. Зокрема, після нападу росії на нашу країну вона зробила апгрейд легендарного треку «Ми будем разом», зізнавшись, що під час роботи над піснею вийшла за межі перекладу й переосмислила текст, заклавши в нього більш глибокі меседжі. Крім того, хіт артистка присвятила всім українцям, які наразі переживають темні часи, але завдяки єднанню та вірі рішуче йдуть до Перемоги.

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