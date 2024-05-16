Народилась співати для вас: Ірина Білик презентувала кліп на пісню «Кохаю»

Українська співачка Ірина Білик, яку розлютив ганебний вчинок путініста кіркорова з крадіжкою її пісні, вирішила не відповідати «філі», а випустити ще одну красиву пісню, і вчора, 15 травня, презентувала в YouTube кліп на композицію «Кохаю».

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«Щаслива представити вам свою нову пісню, яка торкає глибокі й суперечливі почуття у стосунках. У цьому треку я відбудовую складну межу між любов'ю й ненавистю до моєї коханої людини. Через тексти й емоційне виконання я намагалася передати всю палітру почуттів, коли любиш і водночас відчуваєш розчарування. Ця пісня для тих, хто колись відчував такі заплутані емоції й шукає відповідь у музиці», — написала Білик.

За словами артистки, вона сама створила свій образ для кліпу.

«Тут я і є та Ірина Білик, яка народилася співати для вас, обійшла коло стилістів і нарешті зробила те, про що я мріяла — стала ворожкою, яка причаровує сама себе для того, щоб закохуватися знову і знову», — додала вона.

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Нагадаємо, що співачка намагається жити з любов'ю в серці, шукаючи споріднену душу. Тому не дивно, що їй постійно освідчуються у коханні, ба більше — пропонують руку та серце.

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Фото irinabilyk.com/

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