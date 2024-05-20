Навіть не думайте з ними знайомитись: складено «антирейтинг» найбільш токсичних знаків Зодіаку серед жінок

У світі астрології кожен знак Зодіаку має унікальні риси характеру, які можуть проявлятися у різних сферах життя і визначають його здатність швидко розбагатіти чи бути щасливим.

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В той же час всі ці якості можуть не справдитися, якщо людина є токсичною і завдає емоційної шкоди оточуючим, вважають астрологи.

Кого з жінок зорі характеризують як токсичних?

Водолій (20 січня — 18 лютого)

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На п'ятому місці антирейтингу знаходиться Водолій. Жінки цього знаку, будучи майстринями булінгу, часто використовують образи та приниження у своїх відносинах. Уїдливість та критичне ставлення можуть стати перепоною для довгих та міцних зв'язків. Схильність до маніпуляцій та обману посилюють ситуацію, роблячи партнерів нерідко самотніми у довгостроковій перспективі.

Овен (21 березня — 19 квітня)

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На четвертому місці розташувався Овен. Жінки-Овни вимагають особливої уваги та звикли бути у центрі уваги 24/7. Порушення цієї рівноваги може викликати скандали та нервові потрясіння. Схильність до споживання без повернення часто робить їхні стосунки нерівними та токсичними.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

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Третє місце посідають Діви. Їх токсичність проявляється у постійних скаргах, скигленні та емоційних маніпуляціях. Нестерпні ревнощі і підозрілість створюють драми і трагедії в їхніх відносинах, від чого партнери часто прагнуть втекти.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На другому місці антирейтингу — Скорпіони. Їх егоїзм і прагнення контролювати партнера роблять відносини з ними пригнічуючими та токсичними. Маніпуляції та шантаж можуть стати повсякденністю, яка руйнує здорові стосунки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

І, нарешті, на першому місці списку — Козероги. Вони не визнають своїх помилок, перекладають провину на інших і створюють конфлікти. Постійні спроби очорнити оточуючих і зруйнувати їхні стосунки роблять їх одними з найтоксичніших представників зодіаку.

Про те, що таке бути токсичною, колись розповідала Брітні Спірс.

Також вона співала, що кожна жінка, яка здається токсичною, насправді хоче бути щасливицею. А коли це не вдається стати lucky, то перетворюється на toxic.

В той же час варто зазначити, що приведений вище антирейтинг складали, певно, чоловіки, у яких був досить негативний досвід спілкування з жінками. І насправді головне у відносинах — взаємоповага та любов, які «нейтралізують» будь-яку токсичність. І це може перевірити представниця кожного зі знаків Зодіаку, які названі у цьому гороскопі: в дзеркальну дату 24.05.2024 загадайте будь-яке бажання, і якщо воно збудеться, то це точний знак, що ви — ні крапельки не токсична людина.

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