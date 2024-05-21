39.59 / 40.09 42.93 / 43.59
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Майже рік жевріла надія»: на фронті загинув відомий актор-лялькар

20:27 21 травня 2024
Євген Невинський

Війна забирає найкращих. На фронті загинув відомий київський актор-лялькар Євген Невинський, який майже рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомив Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок у фейсбуці.

Євген Невинський, актор, механік театральної ляльки й військовий, зник безвісти у липні 2023 року. У травні цього року генетична експертиза підтвердила його загибель.

«Майже рік в нас жевріла надія, що Женя ось-ось знайдеться. Може, в госпіталі, може в полоні, але живий… Але ні… Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер є нашим небесним захисником», — йдеться у повідомленні.

Євгену Невинському було 50 років. Він добровольцем пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення, служив у 118-й окремій механізованій бригаді та зник 27 липня минулого року на Запорізькому напрямку.

РЕКЛАМА

Євген Невинський, актор-ляльковод і художник-оформлювач ігрових ляльок, протягом 30 років працював у Київському муніципальному театрі ляльок і Державному театрі ляльок. У цьому ж театрі він працював конструктором, крім того, протягом понад 10 років він викладав технологію виготовлення театральної ляльки на кафедрі мистецтва театру ляльок КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого.

«Сьогодні ми попрощалися назавжди з нашим актором, майстром сцени, геніальним майстром з виготовлення ляльок, викладачем і кращим другом, Євгеном Невинським. Євген з самого дитинства присвятив своє життя театру. Змалку він займався в театральній студії „Барвінок“, а згодом прийшов у наш театр актором. 30 років роботи, понад пів сотні ролей, більшість з яких — головні. Також він був геніальним майстром з виготовлення ляльок. Його роботи досі живуть на сценах українських театрів», — розповіли про Євгена Невинського у Київському театрі ляльок і вшанували його пам’ять.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що на Харківщині загинув відомий волонтер і воїн Едуард Хатмуллін.

РЕКЛАМА

195

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з томатами

Перше підживлення томатів після висадки в ґрунт: що додають у лунки автори каналу «Дім та присадибна ділянка»

Євгеній Музичук

Удар по престижу України на міжнародній арені: силовики намагаються відібрати активи в естонського інвестора

томати

Приготуйте це для кожної лунки: ведуча каналу «СвітАлла» порадила, які речовини додавати при посадці томатів (відео)

азовці здаються в полон

«Буданов сказав нам, що ми не готові почути всю правду»: порятунок життя захисників Маріуполя триває й через два роки після їхньої здачі в полон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту