«Майже рік жевріла надія»: на фронті загинув відомий актор-лялькар

Війна забирає найкращих. На фронті загинув відомий київський актор-лялькар Євген Невинський, який майже рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомив Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок у фейсбуці.

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Євген Невинський, актор, механік театральної ляльки й військовий, зник безвісти у липні 2023 року. У травні цього року генетична експертиза підтвердила його загибель.

«Майже рік в нас жевріла надія, що Женя ось-ось знайдеться. Може, в госпіталі, може в полоні, але живий… Але ні… Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер є нашим небесним захисником», — йдеться у повідомленні.

Євгену Невинському було 50 років. Він добровольцем пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення, служив у 118-й окремій механізованій бригаді та зник 27 липня минулого року на Запорізькому напрямку.

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Євген Невинський, актор-ляльковод і художник-оформлювач ігрових ляльок, протягом 30 років працював у Київському муніципальному театрі ляльок і Державному театрі ляльок. У цьому ж театрі він працював конструктором, крім того, протягом понад 10 років він викладав технологію виготовлення театральної ляльки на кафедрі мистецтва театру ляльок КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого.

«Сьогодні ми попрощалися назавжди з нашим актором, майстром сцени, геніальним майстром з виготовлення ляльок, викладачем і кращим другом, Євгеном Невинським. Євген з самого дитинства присвятив своє життя театру. Змалку він займався в театральній студії „Барвінок“, а згодом прийшов у наш театр актором. 30 років роботи, понад пів сотні ролей, більшість з яких — головні. Також він був геніальним майстром з виготовлення ляльок. Його роботи досі живуть на сценах українських театрів», — розповіли про Євгена Невинського у Київському театрі ляльок і вшанували його пам’ять.

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