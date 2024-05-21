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Суспільство та люди

З Ради відкликали скандальний законопроєкт щодо податку на бездітність

13:59 21 травня 2024
Податки

Ініціатива «слуги народу» Сергія Гривка повернути податок часів СРСР — збір з бездітних українців, а також з батьків, у яких є лише двоє дітей, швидко зішла нанівець.

«Так, одразу. Ніякі „демографічні“ податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде. Сприймайте просто як чергову де… ну ідею трусковецької школи економіки», — так прокоментував проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, автор вже відкликав цей документ.

Нагадаємо, що в Україні планують відвищити ставки основних податків — НДФО, військового збору та ПДВ.

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Фото Pixabay

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