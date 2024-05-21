У Раді вигадали ще один податок — для бездітних та «малодітних»: скільки хочуть брати з українців

В Україні планується збільшення ставок низки податків, також Верховній Раді пропонують повернути до законодавчого поля податок, що стягувався за часів СРСР — за бездітність.

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Такий проект закону зареєстрував у парламенті «слуга народу» Сергій Гривко, який радує за «створення передумов для покращення демографічної ситуації в Україні». Таким податком пропонують оподатковувати громадян віком від 21 року до 58 років за такими ставками:

Для бездітних — 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування;

Для батьків однієї дитини — 1 відсоток від об'єкта оподаткування;

Для батьків двох дітей — 0,5 відсотки від об'єкта оподаткування.

Не обкладати «демографічним збором» пропонується багатодітних, а також людей, які не можуть стати батьками через проблеми зі здоров'ям.

Під об'єктом оподаткування маються на увазі всі доходи, отримані людиною «у грошовій формі з використанням безготівкових розрахунків», за винятком таких категорій доходів:

грошових коштів, отриманих фізичними особами — підприємцями та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, на поточні банківські рахунки під час здійснення підприємницької та/або незалежної професійної діяльності;

доходів у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України

грошових коштів, отриманих волонтерами, зареєстрованими у Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації, на рахунки, відкриті у банках на ім'я таких волонтерів, які використовуються виключно для здійснення благодійної діяльності ;

коштів, отриманих особою від погашення облігацій внутрішньої державної позики;

грошових коштів, виплачених особі як повернення банківського вкладу (депозиту);

грошових коштів, отриманих особою від продажу об'єктів нерухомого майна, що належать їй, і транспортних засобів;

грошових коштів, отриманих особою від міжнародних громадських, благодійних та інших організацій, а також від представництв міжнародних організацій в Україні як благодійні пожертвування та інші види грошової допомоги.

Також це не стосуватиметься грошових коштів, отриманих фізичною особою в кредит від банку чи іншої фінансової установи, а також грошових коштів, що зараховуються на рахунки у банківських та інших фінансових установах як погашення кредитних зобов'язань фізичної особи перед цими установами.

Головним парламентським комітетом, який має розглянути цей проект закону, визначено Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики. Його голова Данило Гетьманцев вже висловив свою думку щодо документа, зазначивши, що податок на бездітних існував у різний час у Римі, фашистській Італії, комуністичній Польщі та в СРСР — з 1941 року до самого кінця імперії.

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«У народі він називався податком на яйця, враховуючи нерівний податковий статус жінок і чоловіків. Напевно, надихнувшись саме цими історичними прикладами, колега Гривко зареєстрував свій резонансний законопроект, яким прагне покращити нашу демографію таким суперечливим способом, як оподаткування бездітних, або, можливо, зробити автора ще більш відомим всій країні своїми ініціативами», — пише Гетьманцев у соцмережах та додає: «Відповідаю всім одночасно: ні, шансів на прийняття немає. А ось шанси поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив дев'ятого скликання ВР — є».

Нагадаємо, що в Україні очікується збільшення ставок військового збору, ПДВ та ПДФО.

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Фото Pixabay

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