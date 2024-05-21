В Німеччині обмірковують варіанти заохочення українців до добровільного повернення

Щоб підтримати відновлення України, уряд Німеччини хоче заохотити біженців до повернення. Однак нікого не будуть примушувати, заявила міністерка розвитку Німеччини Свен Шульце.

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За її словами, німецький уряд розглядає способи допомогти людям, які втекли від війни в Україні, повернутися додому.

«Ми розглядаємо, як ми могли б підтримати людей, щоб вони могли розпочати новий старт в Україні, — сказала Свен Шульце в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, відповідаючи на запитання, чи планується фінансове заохочення біженців. — Також можливі моделі так званої циркулярної міграції, тобто тимчасового повернення. Основною причиною цього є дефіцит робочої сили в Україні через російську агресію проти країни».

Наприкінці квітня Шульце вже оголосила, що хоче підтримати відновлення України за допомогою міжнародної ініціативи з надання кваліфікованої робочої сили. Особливо потрібні люди в секторі охорони здоров'я та для відбудови країни, такі як лікарі, психологи, покрівельники та архітектори. Оскільки десятки тисяч людей служать в армії, а мільйони українців втекли від війни, існує дефіцит людей багатьох професій, повідомляє Zeit.

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На конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Берліні 11−12 червня, планується заснувати спеціальну групу експертів для більш детального вивчення цього питання.

«Ми не будемо нікого примушувати повертатися в Україну, якщо вони цього не хочуть, — сказала Свен Шульце. - Однією з цілей альянсу кваліфікованої робочої сили є підготовка жінок, які потім могли б взяти на себе роботу чоловіків, що служать в армії. Ми готуємо їх для короткострокової допомоги в екстреній медицині, на довгострокову перспективу — як електриків або інженерів. Мета також полягає в тому, щоб кваліфікації, отримані за кордоном, легко визнавалися в Україні, в тому числі з огляду на можливий вступ до ЄС».

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В інших країнах також точаться дискусії щодо українських біженців. Ірландія планує з серпня скоротити щотижневу виплату для всіх українських біженців, які проживають у державному житлі, з 220 до 38,80 євро. Майже половина зі 100 000 українців, які втекли до Ірландії з початку російського вторгнення, живуть у державному житлі, такому як готелі та пансіонати. Майже 19 000 українців, які живуть у житлі, наданому громадянами, продовжують отримувати 220 євро.

Раніше повідомлялося, скільки українців не планують повертатися до країни — стали відомі результати опитування.

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