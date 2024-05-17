Скільки українців не планують повертатися до країни: стали відомі результати опитування

За даними Євростату, понад 4,2 мільйона українських біженців зараз зареєстровані для отримання тимчасового захисту. Це дозволяє їм легально отримати доступ до житла, знайти роботу та отримувати соціальні виплати в країнах ЄС. Польща приймає близько 1 мільйона з них, що є найбільшою кількістю серед усіх країн. За нею йдуть Німеччина та Чехія. Останнє опитування показало, скільки українців планують повернутися на батьківщину, а скільки воліють залишитися за кордоном.

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Половина українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії заявили, що їхнє повернення в Україну є «менш імовірним», згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, опублікованим 14 травня. Опитування показало, що 66% респондентів «повністю» або «скоріше задоволені» своїм життям у трьох вищезгаданих країнах. Лише 7% зазначили, що вже отримали громадянство іншої країни, 12% сказали, що подали документи, і ще 45% сказали, що хотіли б отримати громадянство.

Відповідаючи на запитання, які фактори допомогли б респондентам прийняти рішення про повернення, найчастіше згадувалися безпека та належне функціонування критичної інфраструктури. Водночас 26% заявили, що не повернуться, поки не закінчиться повномасштабне вторгнення.

«Результати опитування, представлені в цьому прес-релізі, показують, що значна частина українських біженців втрачає (або вже втратила) свій зв'язок з Україною, — сказав Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС. — На особистому рівні багато українців, які перебувають за кордоном, стоять перед непростим вибором — пускати коріння на новому місці чи чекати певного моменту повернення».

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Раніше ФАКТИ" писали, що спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що ТЦК за кордоном не працюватимуть і не вручатимуть повістки.

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