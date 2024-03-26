У Німеччині запропонували позбавляти виплат біженців з України, які підлягають призову

У Німеччині, яка прийняла у себе багато українських біженців, в Бундестазі запропонували позбавити виплат військовозобов'язаних чоловіків-українців, які перебувають на території країни, як біженці. Зокрема, з такою ініціативою виступив депутат німецького парламенту від опозиційної партії Християнський демократичний союз Флоріан Хан, пише Berliner Zeitung.

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На його думку, «дотації від німецького уряду допомагають чоловікам, які приїхали, ухилятися від виконання обов'язку із захисту своєї країни».

«Виплати німецького уряду біженцям-чоловікам, які є громадянами України, є для них додатковим стимулом уникати виконання обов'язків із захисту своєї країни від російського вторгнення, опосередковано протидіють українським оборонним зусиллям і не відповідають німецькому розумінню призову та оборони своєї країни», — заявив він.

За даними Центрального реєстру іноземців, станом на січень 2024 року до ФРН в’їхало 252 692 українських чоловіки віком від 18 до 60 років. Міністерство внутрішніх справ ФРН наводить трохи інші дані. Там станом на січень зафіксували перебування в Німеччині 209 842 чоловіків з України.

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Як писали «ФАКТИ», в Німеччині хочуть ще на пів року продовжити пільги для автомобілістів з України.

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