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«Знає, чого хоче»: Даша Квіткова розповіла про свого обранця

19:43 21 травня 2024
Даша Квіткова

Найвідоміша переможниця проєкту «Холостяк» блогерка Даша Квіткова розказала, чи готова після розлучення з колишнім Холостяком Нікітою Добриніним відкрити серце для нових стосунків. До того ж вона зізналася, якого саме чоловіка хотіла б бачити біля себе.

Попри спроби врятувати сімʼю, рік тому Даша прийняла складне рішення та наважилася розлучитися. Даша й Нікіта підтримують сьогодні виключно «батьківські взаємини» задля щасливого життя їхнього сина Лева й ділять обов’язки з догляду та час з ним порівну.

— Я просто зрозуміла в якийсь момент, що коли ти на своєму місці, коли ти щаслива та тобі не обрізають твої крила, ти можеш підкорити будь-яку вершину, — розказала Даша у проєкті «Неймовірна правда про зірок» (СТБ). — І я просто в мить усвідомила, що я щаслива незалежно від того, є в моєму оточенні чоловік чи ні.

Даша зізналася, що з моменту розлучення вона побувала на двох побаченнях та готова в майбутньому відкрити серце достойному та амбітному чоловіку, з яким почуватиметься захищеною. Квіткова каже, що в наступних стосунках дозволить чоловіку бути чоловіком. Тепер вона точно знає, якими рисами має бути наділений її обранець.

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— Я дуже хочу, щоб поряд була людина, яка вміє розмовляти, — зізналась Даша. — Це має бути чоловік не з дитячою позицією. Чоловік, який знає свої цілі, знає, чого він хоче добитися, який не любить сидіти на досягнутому. Коли ти знаєш, що людина постійно розвивається і чогось прагне.

Раніше «ФАКТИ» писали, що новий вибір героя «Холостяка» обурив мережу.

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