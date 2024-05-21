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Понад три тисячі засуджених подали заяви на службу в ЗСУ за контрактом, — Мінюст (відео)

17:46 21 травня 2024
Мобілізація в Україні

В Україні, де новий закон дозволяє мобілізувати певні категорії засуджених, більше 3,5 тисяч засуджених вже подали заяви на умовно-дострокове звільнення, щоб вступити на службу за контрактом до армії. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

«Це понад три тисячі людей. Ми так і прогнозували до ухвалення цього закону. Не можна казати, що всі 20 тисяч людей, які ми вказували як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра коливатиметься. Ми розуміли, що будуть деякі постатейні обмеження. Також йдеться про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу і, звичайно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби — ВІЛ-інфекція, туберкульоз чи гепатити, тому це також виняток для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті», — сказала вона.

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Як писали «ФАКТИ», шансу мобілізуватися не буде у тих засуджених, хто вчинив:

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• злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114−2 Кримінального кодексу);
• умисне вбивство двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);
• кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152−156−1 Кримінального кодексу);
• тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258−258−6 Кримінального кодексу);
• ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286−1 Кримінального кодексу).

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