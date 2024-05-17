Стало відомо, скільки українських ув'язнених вирушать із в'язниць на фронт

Нещодавно парламент затвердив проєкт закону, який дозволяє мобілізувати певні категорії засуджених.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю «Главкому» повідомила, що закон, який дає шанс засудженим вийти на умовно-дострокове звільнення в обмін на захист Батьківщини, знаходиться на підписі у президента, але для того, аби він повноцінно запрацював, необхідне ухвалення урядом низки підзаконних актів.

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Зазначається, що станом на 15 травня в українських колоніях перебував 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок. Також у виправних центрах утримувалися 914 чоловіків, у виховних колоніях — 51 неповнолітня особа.

«Усі державні органи зацікавлені у швидкому запуску механізмів. Ніхто не зволікатиме», — наголосила вона та додала: «Припускаємо, що може виникнути проблема з проходженням засудженими військово-лікарських комісій (ВЛК). Адже не секрет, що ці комісії доволі завантажені. Сподіваємося віднайти з Міноборони порозуміння у цьому питанні. ВЛК не повинна перетворитися на бюрократичну перепону. Тим паче, Мін’юст розуміє загальний стан здоров’я засуджених; вони періодично оглядаються у центрах здоров’я при в’язницях».

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Видання зазначає, що у квітні Мінюст проводив опитування серед ув’язнених — їмпоставили запитання: чи потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення засуджених шляхом укладання контракту на військову службу. 4,5 тис. засуджених відповіли: «Так». Втім, варто враховувати, що адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я та мотивація.

Шансу мобілізуватися не буде у тих, хто вчинив:

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злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114−2 Кримінального кодексу);

умисне вбивство двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);

кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152−156−1 Кримінального кодексу);

тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258−258−6 Кримінального кодексу);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286−1 Кримінального кодексу).

Раніше міністр юстиції Денис Малюська не виключав, що мобілізація засуджених зможе збільшити чисельність ЗСУ на 10 — 20 тисяч бійців.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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