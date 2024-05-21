Екстрена фінансова допомога від ЮНІСЕФ: хто може розраховувати на одноразову виплату 10 800 грн на кожного члена сім'ї

Через постійні обстріли та бомбардування прифронтових територій Сумщини і Харківщини місцева влада евакуює мешканців цих регіонів, щоб зберегти їхнє життя. Тисячі українців змушені покидати свої домівки, роботу і виїжджати у більш безпечні регіони, повідомляють в Міністерстві соціальної політики.

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«З найбільшими труднощами і морального, і фінансового характеру стикаються сім'ї з вразливих категорій, тобто ті, які мають у складі дітей чи осіб з інвалідністю, є багатодітними, малозабезпеченими. Щоб дати їм підтримку у такий складний період, Уряд і Мінсоцполітики працюють над пошуком додаткових джерел фінансування, в тому числі — за рахунок міжнародних партнерів», — йдеться у повідомленні.

17 травня уряд прийняв рішення, яке дозволить реалізувати спільний проєкт Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спрямований на екстрену додаткову підтримку таких родин.

«Завдяки йому, сім’ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я з 5-ох людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 000 грн додаткової грошової допомоги», — повідомили в міністерстві.

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«Координація дій держави і міжнародних партнерів для надання допомоги громадянам України, дає можливість підтримати тисячі українців, які її так потребують. Щиро дякую нашим партнерам у ЮНІСЕФ за те, що ви стоїте поруч із громадянами України у критичних для країни викликах», — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Виплати будуть здійснюватись таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

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- у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років

- сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років

- дітей виховує одинока мати/одинокий батько

- сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

«Доки триває війна, тисячі сімей потребують негайної допомоги, щоб мати змогу забезпечити дітей усім необхідним. Це критично для вразливих сімей із дітьми, яких сьогодні евакуюють із прифронтових громад Харківської та Сумської областей. Дуже важливо, щоб ці родини мали всі засоби, необхідні для подолання важких випробувань, що їх спіткали. Ми в ЮНІСЕФ продовжуємо працювати разом із урядом України з надання цієї життєво важливої підтримки», — зазначив Мунір Мамедзаде, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

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Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.

«Якщо ваша родина евакуюється засобами, організованими вашою ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично. Якщо ви, в рамках обовʼязкової евакуації, виїжджаєте в безпечніше місце самостійно, просимо вас звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої ви переїхали, із заявою щодо виплати вам відповідної допомоги», — повідомили в Мінсоцполітики.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через Укрпошту.

Як писали «ФАКТИ», частина українців можуть отримати 500 доларів допомоги у гривнях.

Фото: pixabay.com

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