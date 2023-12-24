Частина українців можуть отримати 500 доларів допомоги у гривнях: кому варто звертатись

Окрім виплат від ЮНІСЕФ, одна з груп українців може розраховувати на отримання 500 доларів США у гривневому еквіваленті.

Йдеться про наших співгромадян, які отримали травми від вибухонебезпечних предметів. Допомога надається у партнерстві з Громадською організацією «Асоціація саперів України» та за підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ, повідомляє організація.

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В соціальній мережі повідомляється, що протягом 2023 року «Асоціація саперів України» (АСУ) надала всебічну допомогу майже 500 людям та продовжує її надавати постраждалим, хто отримав безпосередні фізичні пошкодження чи травми від міни чи іншого вибухонебезпечного предмета, що загрожують життю особи або значно обмежують її в своїх можливостях.

Зареєструватись на допомогу на отримання грошей можуть люди, які постраждали від вибухонебезпечного предмета.

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Допомога надається для покриття потреб, не повʼязаних з реабілітацією та лікуванням.

Проєкт діє в межах Чернігівської, Сумської, Херсонської, Харківської, Миколаївської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Дніпропетровської, Львівської, Київської областей та м. Київ.

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Допомогу можна оформити не тільки на дорослих, а й на дітей.

Для отримання допомоги необхідно заповнити форму та залишити заявку на сайті організації. Після цього гуманітарні координатори обов’язково зв’яжуться з людиною для уточнення усіх деталей.

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Як повідомляли «ФАКТИ», з грудня в Україні працює спільний проєкт Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (UNICEF), завдяки якому малозабезпеченим багатодітним сімʼям з Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей надається допомога на «вінтеризацію» (підготовку до зими).

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