Кабмін дав «добро» та гроші: зруйновані Зміївську та Трипільську ТЕС відновлюватимуть

Більш ніж 1,5 млрд грн виділено на відбудову Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині, яка була повністю зруйнована 11 квітня ракетними ударами росіян.

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Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, 726 млн грн було виділено для державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії.

«Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», — заявив Шмигаль.

За його словами, також Мінінфраструктури й Фонду енергоефективності буде доручено разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків.

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«Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи, окрема робота по генераторах та сонячних панелях. Крім того, ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення. Це гранти в розмірі до 2 млн грн. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси», — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що після руйнування Трипільської ТЕС у ПАТ «Центренерго» заявили про втрату 100 відсотків генерації. Так, у березні 2024 року була вщент знищена Зміївська ТЕС на Харківщині. Ще у літку 2022 року росіяни окупували на Донеччині Вуглегірську ТЕС.

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Фото з відкритих джерел

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