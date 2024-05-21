Ворог усю ніч атакував Харків дронами, є поранені (фото, відео)

У ніч проти вівторка, 21 травня, росіяни знов атакували Україну дронами-камікадзе — «шахеди» літали регіонами аж до ранку, станом на 8:00 один ударний БПЛА все ще фіксувався у Криворізькому районі та летів курсом на Дніпро.

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Ворог всю ніч завдавав ударів по Харкову. За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, уламки ворожих «шахедів» зафіксовані у чотирьох локаціях.

Так, о 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх — гостра реакція на стрес.

Фото з сторінки Олега Синєгубова

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Фото зі сторінки Олега Синєгубова

Один уламок пошкодив мікроавтобус, зайнялася пожежа. Інші два удари — у дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі.

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А вже ранком, о 7:05 ворог завдав ракетного удару по обʼєкту транспортної інфраструктури — постраждав 53-річний цивільний чоловік.

За даними командувача Повітряними силами ЗСУ Миколи Олещука, загалом росіяни застосували 29 БПЛА з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф), мис Чауда (Крим). В результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

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Тим часом в Генштабі ЗСУ зазначали, що на Харківському напрямку напередодні кількість боєзіткнень в порівнянні з минулим періодом знизилась майже в два рази. Так, фіксувалося пʼять спроб ворога прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. За добу, що минула, на цьому напрямку ворог втратив 26 осіб вбитими та пораненими, 15 одиниць озброєння та військової техніки. У той же час на Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка.

Нагадаємо, що днями рашисти били по Харківщині авіабомбами, застосовували реактивні системи залпового вогню по Куп'янщині, а також вдарили двома «Іскандерами» по місцю відпочинку у Малодарилівській громаді.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

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