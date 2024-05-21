Окупанти розстріляли мирних жителів у Вовчанську: прокуратура розповіла деталі (фото, відео)

Російські окупанти розстріляли мирних жителів у Вовчанську Харківської області, де тривають бойові дії. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 15 травня 2024 року 70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись з м. Вовчанськ. До них вирішив приєднатись ще один житель міста. Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова. Коли мирні жителі були поруч з місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці. 70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова», — йдеться у повідомленні.

Чоловік не зміг навіть забрати тіло своєї дружини, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця.

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«Наразі чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли. Слідство триває», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську Харківської області, де наразі тривають бої за місто, на території, куди зайшли окупанти, перебувають ще близько 100 місцевих, росіяни не випускають їх на евакуацію, погрожуючи розстрілом, інформує Еспресо.

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Як писали «ФАКТИ», росіяни усю минулу ніч атакували Харків дронами.

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