Галкін подякував за «фірмовий гумор»: чоловік Пугачової розповів про зустріч з відомими українськими артистами

Російський гуморист Максим Галкін, який майстерно виконав уривок з українського хіта, опублікував спільне фото з українськими акторами та ведучими Олегом Філімоновим та Яном Левінзоном.

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При цьому чоловік Алли Пугачової зазначив, що Філімонов та Левінзон є його кумирами. Тож, коли вони приїхали до ізраїльського міста Петах-Тіква грати спектакль «Зроблені в Одесі», гуморист не міг цього пропустити. Він відвідав виставу та насолодився акторською грою.

Шоумен зазначив, що йому неабияк сподобалося. Тож, він подякував Левінзону та Філімонову за фірмовий гумор, неповторну інтонацію та навіть щемливий смуток.

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«Сьогодні був щасливий у Петах-Тікві подивитися виставу „Зроблені в Одесі“ моїх кумирів Яна Левінзона та Олега Філімонова. Дякую за чудовий вечір, фірмовий гумор, неповторну інтонацію та щемливий смуток!» — поділився своїми емоціями гуморист.

Чи була разом із Максимом Галкіним Алла Пугачова — невідомо. Утім, вона оцінила фото свого чоловіка разом із українськими артистами та залишила вподобання.

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Нагадаємо, що нещодавно зіркова пара відвідала і концерт легендарної групи «ДДТ» — під час гастролей на Кіпрі.



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