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Пугачова з Галкіним запалили на концерті ДДТ на Кіпрі

16:57 15 травня 2024
Алла Пугачова, Максим Галкін, Юрій Шевчук

Зіркова пара Алла Пугачова та Максим Галкін, яких зацькували в росії через засудження вторгнення в Україну, запалили на концерті їхнього друга Юрія Шевчука. Вона зявилися в залі серед глядачів на концерту гурту ДДТ на Кіпрі.

Алла Борисівна опублікувала в інстаграмі відео, як вони з Максимом та глядачами підспівують «Осень, в небе жгут корабли…». Також Алла Борисівна показала фото з гримерки Шевчука після концерту, де до них приєднався Олег Тіньков — опальний російський бізнесмен.

«Пітер. Юність. Друзі. Концерт ДДТ зібрав нас разом і зробив зустріч незабутньою», — підписала Пугачова.

Очевидно світлини та відео були зроблені 11 травня в Лімасолі, коли там був концерт ДДТ.

Нагадаємо, Пугачова й Галкін після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну виїхали в Ізраїль. Гуморист неодноразово публічно висловлювався проти війни та критикував режим путіна. За це його оголосили в рф «іноземним агентом», влаштували травлю за кордоном.

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ДДТ після початку війни продовжує працювати в Росії. Хоча Шевчук не приховує своєї антивоєнної позиції. За це був оштрафований у серпні 2022 року — за статтею про «дискредитацію» армії. Після чого почали скасовувати його концерти в рф.

Фото: instagram.com/alla_orfey

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