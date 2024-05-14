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«Вийшло драйвово»: український співак відродив легендарний хіт

22:00 15 травня 2024
Андрій Заліско

Без цього артиста — Андрія Миколайчука — важко собі уявити кінець 80-тих і 90-ті. Його іронічні пісні співала вся країна. «Підпільник Кіндрат», «Отаман», «Хмара», і звичайно «Піду втоплюся…» До речі, в Польщі Максим Галкін заспівав українською легендарний хіт 90-х Андрія Миколайчука «Піду втоплюся у річці глибокій».

«У 1989 я був присутній на фестивалі „Червона рута“ як глядач. І тоді однією із найяскравіших пісень на фесті була „Піду втоплюся…“. За кілька днів вона стала справжнім хітом нової країни. Вже тоді я зрозумів, що популярна українська музика може бути класною і добре звучати на рідній мові, — пригадує Андрій Заліско. - Я безмежно вдячний Андрію Миколайчуку за дозвіл записати по-новому і виконувати цей хіт. Хоч багато виконавців без будь-якого дозволу виконують цей шлягер і це прикро.

Щоб додати різнобарвності і сучасності цьому треку, артист запросив свого колегу — репера Хаса. Він написав текст за якихось 15 хвилин.

«І вийшло дуже драйвово!«- ділиться співак Заліско.

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Раніше повідомлялося, що Заліско заспівав дуетом з популярною українською співачкою.

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