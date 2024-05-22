39.72 / 40.21 43.03 / 43.71
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Брітні Спірс стала жертвою шахрайки під час поїздки до Мексики: як це трапилося

22:01 23 травня 2024
Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс, яка заробила 40 мільйонів доларів на своїх мемуарах, розповіла про нещодавню подорож до Мексики та шокувала шанувальників, заявивши, що її обікрали, пише marca.com.

У дописі в інстаграмі є відео, на якому Брітні показала свою сильно розпухлу після прикрого інциденту щиколотку. Також 42-річна американська знаменитість розповіла, що в магазині леді обдурила її, взявши подвійну ціну за якийсь товар. Який — вона не уточнила.

«Одна жінка обдурила мене: вона змусила мене заплатити 750 доларів в магазині, коли ціна була лише 300», — написала співачка.

Спірс розповіла про інші ситуації, з якими їй довелося зіткнутися в Мексиці: «Я плавала голою в морі щоночі о 3 годині. Я пила дороге вино й співала в душі. Я зняла 12 відео в Мексиці з моїми новими улюбленими сукнями. Я вперше сказала комусь „пішов ти“. Я прочитала кожну книгу в готелі. Я їздила пізно вночі, і це злило мене, бо я не була за кермом. Я сама прала свій одяг у ванні. Мені стало гидко. Я намастила все тіло олією, поки була в купальнику, і зняла себе на відео. І я не опублікувала його. Я навчилася дивитися вгору. Мені снилися дивні сни про церковні стіни. Я застудилася й поїхала», — завершила свій допис Брітні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як завершилась судова тяганина Брітні Спірс з батьком.

РЕКЛАМА

Читайте також: Брітні Спірс знову налякала шанувальників, вкотре видаливши акаунти у соцмережах

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з томатами

Перше підживлення томатів після висадки в ґрунт: що додають у лунки автори каналу «Дім та присадибна ділянка»

Кадр з номеру «Кварталу 95» про ТЦК

«Номер відверто гидотний. Якщо не бидлотний»: народна депутатка про скандальну пародію «Кварталу 95» на військового

Доброта

Бальзам для душі: три знаки зодіаку, поряд із якими завжди комфортно… енергетичним вампірам

Зірки та людина

Козерогам сьогодні краще відпочити від роботи, а у Скорпіонів загостриться фінансове питання: гороскоп на четвер, 23 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту