Брітні Спірс стала жертвою шахрайки під час поїздки до Мексики: як це трапилося

Американська співачка Брітні Спірс, яка заробила 40 мільйонів доларів на своїх мемуарах, розповіла про нещодавню подорож до Мексики та шокувала шанувальників, заявивши, що її обікрали, пише marca.com.

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У дописі в інстаграмі є відео, на якому Брітні показала свою сильно розпухлу після прикрого інциденту щиколотку. Також 42-річна американська знаменитість розповіла, що в магазині леді обдурила її, взявши подвійну ціну за якийсь товар. Який — вона не уточнила.

«Одна жінка обдурила мене: вона змусила мене заплатити 750 доларів в магазині, коли ціна була лише 300», — написала співачка.

Спірс розповіла про інші ситуації, з якими їй довелося зіткнутися в Мексиці: «Я плавала голою в морі щоночі о 3 годині. Я пила дороге вино й співала в душі. Я зняла 12 відео в Мексиці з моїми новими улюбленими сукнями. Я вперше сказала комусь „пішов ти“. Я прочитала кожну книгу в готелі. Я їздила пізно вночі, і це злило мене, бо я не була за кермом. Я сама прала свій одяг у ванні. Мені стало гидко. Я намастила все тіло олією, поки була в купальнику, і зняла себе на відео. І я не опублікувала його. Я навчилася дивитися вгору. Мені снилися дивні сни про церковні стіни. Я застудилася й поїхала», — завершила свій допис Брітні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як завершилась судова тяганина Брітні Спірс з батьком.

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