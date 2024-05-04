Брітні Спірс довелося викликати швидку: що трапилося

Невгамовна співачка Брітні Спірс продовжує лякати шанувальників. Не пройшло і декількох днів після того, як вона видалила свої акаунти у соціальних мережах, і ось новий прикрий випадок! Йдеться про скандал між Спірс та її коханим.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Спірс відпочивала разом зі своїм коханим Полом Річардом Солізом у готелі Chateau Marmont у Лос-Анджелесі, коли між ними виник конфлікт.

Як розповіли журналістам очевидці, співачка кричала та плакала. Брітні викликали швидку допомогу, але від візиту до лікарні зірка відмовилася: вона потрапила до об'єктивів журналістів напівголою, загорнутою у ковдру, а потім поїхала у супроводі своєї охорони.

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Поки у мережі з'явилися тривожні повідомлення від її шанувальників, співачка прокоментувала інцидент у соцмережах.

За її словами, насправді вона пошкодила кісточку, «намагаючись підстрибнути» у себе в номері, а співробітники швидкої прийшли до її номера «незаконно» і «влаштували сцену, в якій не було необхідності».

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«Все, що мені було потрібно, це лід», — заявила вона і як доказ опублікувала відео, в якому видно її опухлу кісточку.

Брітні також звинуватила у всьому свою матір Лін, з якою деякий час тому, за чутками, помирилася. Тепер вона стверджує, що не спілкувалася з матір'ю вже пів року.

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«Я знаю, що моя мама була в цьому замішана! Я не розмовляла з нею шість місяців, і вона зателефонувала відразу після того, як це сталося ще до того, як з'явилися новини в пресі», — написала Спірс.

«Мене підставили так само, як і її колись, — заявила вона. — Терпіти її не можу. Мені, чесно кажучи, все одно, тому я скажу це».

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс зобов'язали сплатити своєму батькові Джеймі Спірсу судові витрати, які він зазнав під час розгляду опіки. Під опікою батька співачка перебувала з 2008 по 2021 рік, а після звільнення звинуватила його у порушенні її прав. Брітні не дозволяли самостійно розпоряджатися своїм життям та майном, змушували працювати та не дозволяли завагітніти. Рішення суду, за словами інсайдерів, розлютило співачку: після засідання її помітили в компанії коханого з кримінальним минулим в автомобілі, лобове скло якого Брітні пробила підбором.

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