Обіцяв допомогти з документами «задорого»: в Києві затримали шахрая, який заробляв на ухилянтах

Столичні правоохоронці викрили шахрая, який за винагороду обіцяв чоловікам допомогти з документами для зняття з військового обліку. Вартість «послуги» було встановлено у 8 тисяч доларів США. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, співробітники якої повідомили зловмиснику про підозру.

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Плата за "послуги"

За даними слідства, 37-річний киянин обіцяв організувати видачу військовозобов’язаним чоловікам довідок, які в подальшому можуть бути використані для знаття з військового обліку.

Проте, отримавши гроші, жодної допомоги не надавав, пояснюючи це нібито виникненням форс-мажорних обставин.

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«Насправді жодних зав’язків чи знайомств, якими він хизувався перед „клієнтами“, чоловік не мав», — розповіли в прокуратурі.

При цьому за участі шахрая правоохоронцями було зафіксовано цілу низку фактів отримання грошей від військовозобов’язаних.

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