Погрожували відправкою на фронт: фальшиві співробітники ТЦК ошукали київського бізнесмена на 1,7 мільйона гривень (фото)

В Україні триває боротьба з шахрайством. Банда шахраїв, яка видавала себе за працівників ТЦК та ДБР, під погрозами відправки на фронт ошукала киянина на 1,7 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

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«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи за фактами вчинення щодо потерпілого шахрайства, вимагання та позбавлення волі (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України). Так, один із підозрюваних був давно знайомим з 42-річним підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні „білого“ військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг „помічник“ оцінив у 388 тис. грн», — повідомили в прокуратурі.

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Після одержання цієї суми зловмисник залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

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«Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому „відправкою на фронт“, відправляли фейкові скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, силоміць везли нібито „для проходження комісії та відправки у Третю окрему штурмову бригаду“, яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій. При цьому зловмисники представлялись як працівниками ТЦК, так і співробітниками ДБР. Кожного разу за „вирішення питання“ з чоловіка вимагали гроші. Крім того, зловмисники просили перераховувати гроші на жгути та дрони нібито для військових. Загалом, під різними приводами учасники злочинної групи отримали від постраждалого близько 1,7 млн грн. В момент передачі 4000 доларів США фігурантів затримали», — повідомили правоохоронці.

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Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», ще одні шахраї використали ім’я відомого громадського діяча та волонтера Сергія Притули. Вони розсилають повідомлення начебто від імені його команди, в яких пропонують допомогу в оформленні документів, як уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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