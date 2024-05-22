Екссолістка «ВІА Гра» відповіла на запитання, як привернути увагу багатого та успішного чоловіка

Усі учасниці легендарного гурту «ВІА Гра» ніколи не були обділені чоловічою увагою. Тому шанувальниці частенько просять у них поради щодо стосунків з «потрібними» чоловіками.

ВІДЕО ДНЯ

Наприклад, Санту Дімопулос, яка відзначила вчора день народження, не тільки вітали з «черговим 25-літтям», але й засипали запитаннями про те, як привернути увагу «потрібного» (багатого та успішного) чоловіка.

Дівчина відразу звернула увагу на те, що питання поставлене неправильно. «Як стати такою жінкою, щоб „потрібні“ чоловіки намагалися привернути твою увагу», на думку Санти, звучить «цікавіше».

РЕКЛАМА

«Не працюють жодні стратегії та маніпуляції. Кохання, відкрите серце, розвиток, вміння приймати себе та інших — головні складові успіху в даному випадку», — вважає колишня учасниця «ВІА Гра».

РЕКЛАМА

Вона додала, що фокус дівчини має бути на собі, на стосунках з собою. «Станьте такою, яку хочете бачити поруч», — порадила Санта Дімопулос.

Інші практики, на її думку, не працюють.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що чемпіонка світу з фітнесу з грецьким корінням Санта Дімопулос входила до складу «ВІА Гра» недовго.

Санта Дімопулос, Єва Бушміна та Альбіна Джанабаєва

Вона прийшла на місце Надії Грановської у грудні 2011 року, а вже на початку 2012-го залишила гурт. За участю артистки колектив встиг записати лише пісню «Алло, мам!». Востаннє Санта з'являлася у публічному просторі у 2013 році, коли стала однією з шести наставниць у шоу «Хочу у «ВІА Гру».

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос заявила про розлучення після 11 років шлюбу.

53

Читайте нас у Facebook