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Стиль життя

Будете «своєю» в басейні, на морі та озері: названо наймодніші закриті купальники літа-2024

19:50 22 травня 2024
жінка

Закінчується весна. Дизайнери поряд з весняними колекціями, пропонують літні новинки. Для тих, хто збирається у відпустку, фахівці приготували колекцію купальників, які будуть наймоднішими цього літа.

Як і раніше, в тренді найпростіша класична модель. Варто тільки вдало підібрати відтінок.

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Білий та молочний є одвічною класикою, яка надихає на засмагання та прогулянки узбережжям. Моделі від класичного силуету до асиметричного рішення з кріпленням на одному плечі.

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Ще один класичний та завжди безпрограшний варіант — чорний суцільний купальник серед варіантів з вирізами, асиметрією, відкритими елементами.

Естетика серфінгу та плавання надихає бренди на створення купальників, які приваблюють зручністю та цікавими елементами — з блискавкою спереду та з довгими рукавами.

Раніше ми розповідали, які сукні на випускний вечір в тренді у 2024 році.

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