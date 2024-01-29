Купіть мікрошорти та сукню з трояндами: модні тенденції весни 2024 року

Якщо щось і може зігріти нашу душу, поки крижані вітри продовжують вирувати над країною, так це перспектива побачити на горизонті найкращі новинки весняно-літньої моди. Звісно, багатошаровість — це весело, але необхідність одягатися практично не завжди залишає багато місця для творчості та самовираження. Але варто подбати про стильний весняний гардероб, пише Glamour.

ВІДЕО ДНЯ

В сезоні SS24 спідниця має щось на кшталт гіпер-жіночного оновлення. Незалежно від того, чи це ультра-міні, чи суперпрозора, чи елегантна, спідниця є невід'ємною частиною загальної естетичної тенденції, яка буде дуже популярною навесні. Важливо, що для цих спідниць більше не потрібен милий укорочений кардиган або сексуальна жилетка. Натомість, подумайте про сорочки великих розмірів, светри в чоловічому стилі, об'ємні піджаки…

Для тих, хто зараз обирає офісний одяг, чому б не приєднатися до одного з найбільших весняних трендів цього року трохи раніше — діловий стиль? Відносно простий для сприйняття образ робочого одягу від SS24 — це розслаблений крій. Цей діловий стиль доводить речі до крайнощів: костюми великих розмірів, піджаки, що сягають верхньої частини стегна.

Прозорі тканини були великою новиною на сцені вечірнього вбрання вже кілька сезонів поспіль на наших улюблених знаменитостях на червоних доріжках — але у 2024 році є дуже особливий спосіб носити цей тренд. Надаючи ангельсько-білому кольору сексуального відтінку, навесні немає нічого гарячішого за прозору білу сукню, незалежно від того, чи збираєтесь ви на вечерю, чи на пляж, чи, звісно, на червону доріжку.

РЕКЛАМА

Пройшли ті часи, коли спортивний одяг був зарезервований виключно для занять спортом. Світшоти з капюшонами стали супервеликими і зайняли місце повсякденних суконь, монохромні спортивні топи на блискавці — ідеальна пара до вашого улюбленого деніму, а укорочені легінси — бездоганний варіант для поєднання з туфлями-човниками на високих підборах.

РЕКЛАМА

Квіти… Навесні… Але ця тенденція стосується виключно троянд. Безліч дизайнерів просували найбільш романтичну квітку в світі на весняно-літніх подіумах, а Сімона Роша, як завжди, пішла на крок далі, включивши справжні троянди в багато своїх приголомшливих прозорих суконь. Чи зайдете ви так далеко — вирішувати вам, але якщо ви перебуваєте в квітковому модному настрої цієї весни, переконайтеся, що все буде строго в рожевих тонах.

Металік слугуватиме вам і вашому вбранню ще кілька місяців, адже золото і срібло стануть одними з найгарячіших кольорових трендів 2024 року. Звісно, цей тренд найкраще підходить для вечірнього вбрання, але Miu Miu та Rabanne пропонують ідеальні варіанти вечірнього вбрання з розумною багатошаровістю, тож немає жодних виправдань для того, щоб пропустити цей тренд навесні.

РЕКЛАМА

Мікрошорти стали справжнім хітом з того моменту, як вони з'явилися на подіумі, і всі, від Кендалл Дженнер до Бейонсе, приєдналися до стріт-стайлу, щоб випробувати цей тренд на практиці. Звісно, для цього потрібна певна сміливість — і тепла погода, адже вони залишають відкритою майже половину тіла. Щоб спробувати цей тренд, наслідуйте Alexander McQueen і вдягніть високі ботильйони, щоб трохи більше прикрити тіло.

Раніше повідомлялося, що на думку дизайнерки із Косова Лабентіне Шала: «Справжній хіт 2024 року — кольорові колготки».

56

Читайте нас у Facebook