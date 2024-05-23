На сигнал машиніста не реагувала: електричка насмерть збила 9-річну дівчинку під Києвом

На Київщині сталася чергова трагедія на залізниці — потяг насмерть збив людину.

Як повідомляють в обласній поліції, трагічна подія сталася на Бориспільщині напередодні увечорі на 24 кілометрі залізничної колії перегону Баришівка — Бориспіль.

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За попередніми даними, група дітей перебувала на коліях. 9-річна дівчинка не зреагувала на попереджувальний сингал машиніста та потрапила під електропотяг сполучення Гребінка — Київ, який рухався в напрямку столиці.

На місце події прибули медики, але, на жаль, дитина померла. За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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Нагадаємо, що раніше під Києвом сталася подвійна трагедія — в Бучі двоє людей одночасно потрапили під потяги: пасажирський поїзд збив жінку, а потяг, що рухався в зустрічному напрямку, — чоловіка.

Фото поліції Київщини

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