Смертельний дубль: у Бучі під Києвом двоє людей одночасно потрапили під різні потяги (фото)

Поліцейські Київщини розслідують трагедію, що сталася в Бучі — там двоє людей одночасно потрапили під потяги.

Як зазначають в ГУНП в Київській області, надзвичайна подія сталася в районі 33 кілометру залізниці. Поліцейські

попередньо встановили, що пасажирський потяг збив жінку. А поїзд, що рухався в зустрічному напрямку, — чоловіка.

Фото поліції

41-річний постраждалий загинув на місці, а жінку шпиталізували у відділення політравми Київської обласної лікарні. Вони знаходилися між коліями, пішохідних переходів там немає.

Фото поліції

«За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей слідчі розпочали досудове розслідування», — зазначили в поліції Київщини та закликали громадян бути обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби.

Нагадаємо, що у березні в Греції сталася масштабна аварія на залізниці — зіткнулися пасажирський та товарний потяги. Тоді загинуло 57 осіб.

Фото поліції Київщини

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