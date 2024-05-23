Олімпійського чемпіона з плавання, який першим в історії одягнув шапочку та окуляри, вбила важка недуга (фото)

Знаменитий британський плавець, олімпійський чемпіон і триразовий чемпіон світу Девід Уілкі помер у 70 років після боротьби з невиліковною хворобою, повідомляє The Sun. Раніше українського олімпійського чемпіона з плавання вбив коронавірус.

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«З великим сумом повідомляємо, що він мирно помер в оточенні своєї сім'ї сьогодні вранці після своєї хороброї боротьби з раком», — йдеться у заяві близьких спортсмена.

Девід Уілкі народився на острові Шрі-Ланка в сім'ї шотландців, але вже в 11 років батьки відправили хлопчика до школи-інтернату в Единбурзі, де він і почав серйозно займатися плаванням.

Попри те, що Уілкі закінчив свою кар'єру в 22 роки, він назавжди увійшов до історії світового плавання. Чемпіон Олімпійських ігор у Монреалі в плаванні на 200 метрів брасом (у фінальному запливі він покращив світовий рекорд більш ніж на 3 секунди!), дворазовий віцечемпіон Ігор у Мюнхені-1972 та Монреалі-1976, триразовий чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи. З 1972 по 1976 рік шотландець виграв усі запливи брасом на 200 метрів, в яких брав участь. Саме Уілкі вперше в історії стартував на великих міжнародних змаганнях у плавальній шапочці та окулярах.

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Після раннього відходу зі спорту Девід Уілкі заснував медичну компанію Health Perception Ltd, яку продав у 2004 році за 8 млн доларів. У знаменитого плавця залишилися дружина Хелен, а також діти Наташа та Адам.

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Девіду Уілкі було 70 років

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу та Європи з плавання пожертвував «золотом» заради дітей, які перемогли страшну хворобу.

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