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«Резерв+» прикордонслужбі не указ: при перетині кордону потрібний лише «папірець» (відео)

13:11 23 травня 2024
Військовий квиток

З 18 травня в Україні запрацював застосунок «Резерв+», в якому військовозобов'язані можуть оновити свої дані без відвідин ТЦК та СП. Оновлення данних — одна із вимог і для тих, хто має право на перетин державного кордону.

«На кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей додаток, вони перевіряють виключно паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками», — зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він додав, що ще з березня цього року між ДПСУ та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія щодо системи «Оберіг». Ці бази даних прикордонники можуть використовувати у якості додаткового джерела для того, аби перевірити, чи не використовує людина підроблені документи.

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Нагадаємо, що невдовзі у застосунку «Резерв+» має з'явитися новий механізм — присвоєння QR-код після того, як військовозобов’язаний оновить персональні дані та створить електронний військовий квиток.

Фото з відкритих джерел

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