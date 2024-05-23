QR-код для військовозобов'язаного: навіщо він потрібен і коли з'явиться у додатку «Резерв+»

Днями Кабмін своєю постановою затвердив нову форму військового квитка — електронну, яка буде відображатися в електронному кабінеті військовозобов’язаного у застосунку «Резерв+».

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Як пише «Українська правда», громадяни, які створять в електронному кабінеті військовий квиток, отримають індивідуальний штрих-код (QR-кодом). Ймовірно, цей механізм запрацює за місяць — з 18 червня. Тоді QR-код автоматично з’являтиметься в застосунку «Резерв+» після того, як військовозобов’язаний оновить персональні дані та створить електронний військовий квиток. Код надасть швидкий доступ до відомостей про військовозобов’язаного, зокрема представникам ТЦК та СП, а також зможе підтвердити, що електронний військовий документ є дійсним, а не підробленим.

Завдяки цьому інструменту, буде надано доступ до такої інформації:

прізвища, ім’я, по батькові;

дати народження та реєстраційного номера облікової картки платника податків (раніше — індивідуальний податковий номер)

номера запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

інформації про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомостей про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

військового звання;

військово-облікової спеціальності (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ — код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);

номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

даних про виконання військового обов’язку;

інформації про військовий облік;

відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дати і часу формування військово-облікового документа в електронній формі та інших даних.

Реєстр «Оберіг» буде «підтягувати» інформацію з різних державних реєстрів, зокрема Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстру Державної прикордонної служби, Міністерства освіти та науки тощо.

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Після того, як функція надання QR-коду в додатку «Резерв+» запрацює, військово-обліковий документ в електронній формі разом з кодом можна буде пред’явити для сканування як у самому застосунку, так і в «Дії».

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Працівники ТЦК та СП, правоохоронці та прикордонники використовуватимуть технічні засоби, аби зчитати код — так вони зможуть ознайомитися із відомостями про особу військовозобов’язаного, резервіста чи призовника.

У той же час юристи наголошують, що реєстрація в електронному кабінеті не є обов’язковою. Українці можуть самостійно вирішувати, яку форму військового квитка використовувати — електронну чи письмову.

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Якщо військовозобов’язаний обирає перший вид документа, електронний, то обов’язково має отримати QR-код. Без нього уповноважені особи не зможуть перевірити інформацію про громадянина.

Видання також нагадує, що преса згадувала про вклеювання у фізичні військово-облікові документи унікального VIN-коду, що підтверджує оновлення персональних даних військовозобов'язаним. Юристи припускають, що порядок вклеювання такого штрих-коду, ймовірно, був передбачений внутрішнім документом ТЦК, який не доступний для ознайомлення.

Після того, як Кабмін затвердив нові форми військових квитків, фізичний код будуть вклеювати до документа, поки не з’явиться можливість створення електронних військово-облікових у застосунку «Резерв+».

Нагадаємо, що днями Міноборони запустило електронную чергу для запису на оновлення данних у ТЦК та СП.

Фото Pixabay

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