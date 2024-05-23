«Я обіцяю бути тобі морем…»: мережу спантеличило «послання» Насті Каменських Потапу

Співачка Настя Каменських, яка 8 травня вітала чоловіка Олексія Потапенко з днем народження, виклала у мережу їхню весільну фотку, додавши пару рядків зі своєї пісня.

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«Я обіцяю бути тобі морем, Небом бути зоряним…» — загадково пише Каменських.

Фото зі сторінки Насті Каменських

Втім, для фоловерів нічого загадкового в цьому не було, адже фани знають, що сьогодні — річниця весілля Насті та Олексія. Отже вони вітали зіркову пару, писали, які вони красиві. Втім, були й сумні коментарі з приводу того, що Каменських та Потап вже не разом…

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Нагадаємо, що нещодавно Каменських випустила пісню Moloko, ролик з якою виявився надто скандальним і встиг пересварити між собою велику кількість глядачів.

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Фото зі сторінки Насті Каменських у соцмережах

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