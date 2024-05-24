Не в Колумбії і не в Голівуді: Потап розсекретив країну, де зараз знаходиться

Через часті поїздки Насті Каменських за кордон задля «розкрутки» її «епохального» кліпу «Молоко» у більшості глядачів почало складатися враження, що артистка постійно мешкає десь в Латинській Америці. І її чоловік також десь «у тих краях».

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Але, як виявилося, «дядечко По» зараз перебуває в Болгарії, а точніше — у Софії. Там Потап має намір зняти кілька кліпів і зайнятися розробкою ще трьох для США та Латинської Америки. Працює він разом з українськими професіоналами та командою з різних куточків світу.

«Болгарія стрімко розвивається у секторі виробництва музичного контенту, ТБ та кінопродукції. У Софії та навколишніх районах розташовані цілі міста-павільйони, де знімають як Голлівуд, так і Талівуд, і K-Pop. Я прибув до Софії на зйомки двох відеокліпів і розробку ще трьох! Бре, Петрушка», — написав Потап в Instagram, додавши відео з аеропорту.

Саму Болгарію репер порівняв із Голлівудом.

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«Якби я підписав, що я в Міннесоті, ви б повірили, так реалістично виглядає кіномісто. Воно побудоване в передмісті столиці Болгарії Софії. Чудові режисери та оператори, продюсери та гримери з різних країн разом із українськими професіоналами створюють унікальний продукт для ринків Америки та Латинської Америки», — написав продюсер.

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Також Потап опублікував відео своїх «походеньок» містом — воно дійсно дуже нагадує містечко часів «дикого Заходу».

В коментарях читачі пишуть, що чекають від поїздки реальних результатів. Не обійшлося, звичайно, без звинувачень Потапа у боягузтві та намаганнях «відмазатись» від армії.

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Нагадаємо, на початку травня Потап відсвяткував день народження. З цього приводу його дружина Настя Каменських опублікувала у мережі їхню весільну світлину, додавши пару рядків зі своєї пісні.

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