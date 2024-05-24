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Події

Шпигував за підрозділами ЗСУ: на Донеччини СБУ затримала російського інформатора

12:46 24 травня 2024
затримання

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора російських спецслужб. Зловмисник відслідковував геолокації Сил оборони поблизу найгарячіших точок східного фронту.

За даними спецслужби, зрадник намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках.

Ворог сподівався використати ці дані для вогневого ураження українських позицій з використанням ракетного озброєння.

«Служба безпеки завчасно отримала інформацію про плани окупантів, викрила і поетапно документувала розвідувальну активність фігуранта. Завдяки цьому було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ, а потім затримано ворожого поплічника у його власному помешканні», — йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, ним виявився місцевий житель, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому в рф.

Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат в одній із соцмереж.

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Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі СБУ затримала інформатора, який наводив російські ракети на місто.

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