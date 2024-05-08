Наводив ракети на Кривий Ріг: СБУ затримала інформатора російського «воєнкора»

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного зрадника та зірвала спробу ворога завдати удару по локаціях Сил оборони у прифронтовій Дніпропетровщині.

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За даними спецслужби, серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони.

Щоб скоригувати ракетний удар по об’єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора — 27-річного місцевого жителя.

Його дії координував кремлівський «воєнкор», який входить до медійного пулу путіна та співпрацює з російською розвідкою.

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За вказівкою росіянина зрадник об’їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів.

Також молодик відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки.

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Отримані відомості фігурант планував месенджером передати окупантам через російського «воєнкора».

Ворожого поплічника затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

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У затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки рф.

Крім того під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно у Херсоні затримали ексдепутата та його спільницю, які наводили російські ракети на місто.

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