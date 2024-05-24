Найвідоміша «сільська» блогерка вперше стала мамою: дівчинці дали незвичне ім’я
Найвідоміша «сільська» блогерка, учасниця шоу «МастерШеф» Даша Євтух з Полтавщини, яка ділиться своїм життям без прикрас, вперше стала мамою. Про це вона розповіла в інстаграмі та показала кадри виписки з пологового, як її зустрічали чоловік та родичі.
«Нарешті цей день настав», — поділилася Даша.
Маму з новонародженою зустрічали великою компанією, квітами та кульками, аніматорами. Влаштували справжнє свято.
«Дякую кожній та кожному, наші дорогі, хто зміг розділити цю мить з нами», — подякувала Даша родині та друзям, які прийшли її привітати.
Дівчинці дали незвичне імʼя — Феміда, що символізує справедливість.
Нагадаємо, Даша та Олександр Глазов — депутат полтавської райради та бізнесмен одружилися у серпні минулого року.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співачка Марія Яремчук вперше стала мамою.
А Віталій Козловський охрестив двомісячного сина Оскара.
Фото: instagram.com/dashaevtukh__official370
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