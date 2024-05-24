39.87 / 40.39 43.15 / 43.85
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Найвідоміша «сільська» блогерка вперше стала мамою: дівчинці дали незвичне ім’я

14:23 24 травня 2024
Даша Євтух з чоловіком

Найвідоміша «сільська» блогерка, учасниця шоу «МастерШеф» Даша Євтух з Полтавщини, яка ділиться своїм життям без прикрас, вперше стала мамою. Про це вона розповіла в інстаграмі та показала кадри виписки з пологового, як її зустрічали чоловік та родичі.

«Нарешті цей день настав», — поділилася Даша.

Маму з новонародженою зустрічали великою компанією, квітами та кульками, аніматорами. Влаштували справжнє свято.

РЕКЛАМА

«Дякую кожній та кожному, наші дорогі, хто зміг розділити цю мить з нами», — подякувала Даша родині та друзям, які прийшли її привітати.

РЕКЛАМА

Дівчинці дали незвичне імʼя — Феміда, що символізує справедливість.

Нагадаємо, Даша та Олександр Глазов — депутат полтавської райради та бізнесмен одружилися у серпні минулого року.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співачка Марія Яремчук вперше стала мамою.

А Віталій Козловський охрестив двомісячного сина Оскара.

Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

370

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Водоліям — вдалі поїздки, Левам — любовні пригоди, а Дівам — перспективні знайомства: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 24 травня

Анджеліна Джолі та Моніка Белуччі

Анджеліна Джолі, Моніка Белуччі та інші: під якими знаками зодіаку народжуються найбільш красиві та яскраві жінки

На грядці з томатами

Перше підживлення томатів після висадки в ґрунт: що додають у лунки автори каналу «Дім та присадибна ділянка»

росіяни у Туреччині

Росіяни масово покидають Туреччину: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту