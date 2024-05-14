Марічка Яремчук вперше стала мамою

Українська співачка Марія Яремчук, яка взяла творчу паузу та зникла з медіапростору, вперше стала мамою. Про це повідомляє ЖВЛ. В сюжеті йдеться про те, що на закритій сторінці в соцмережі Марія опублікувала відео, на якому показала помітний животик. Пізніше в Мережі почали ширитися чутки про те, що насправді Яремчук вже народила первістка. Вона стала мамою 8 травня. Пишуть, що в родині співачки з’явився хлопчик.

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Сама співачка давно не коментує особисте життя та з’являється в соціальних мережах. Достеменно не відомо, де саме зараз мешкає Марія. Вона кілька років не виходила на сцену, пояснивши це страхом виступати перед публікою.

У травні минулого року вона анонсувала повернення на велику сцену, взяла участь як запрошена гостя на «Євробаченні» в Ліверпулі. Проте після цього знову зникла.

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Фото: з відкритих джерел

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