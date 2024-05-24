Віталій Козловський охрестив маленького сина

Співак Віталій Козловський, дружина якого Юлія два місяці тому народила сина, охрестив малюка. Церемонія відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі. Про це стало відомо з публікації в соцмережах священника Олександра Баричка, який проводив обряд. Він і опублікував світлину з батьками та маленьким Оскаром.

ВІДЕО ДНЯ

«Новий воїн церкви Хрестової. Дочекався отримати Оскара», — підписав фото Олександр Баричко.

Ні Віталій, ні Юлія поки що цю новину не коментували.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Віталій Козловський довго приховував особисте життя та одруження. Дружиною співака стала його піарниця Юлія Бакуменко. Після народження сина артист відверто розповів про особисте життя та пояснив, чому так довго не афішував його.

Також «ФАКТИ» повідомляли, що співачка Марія Яремчук вперше стала мамою.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/olexandr_barychka, instagram.com/vkozlovsky_music

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook