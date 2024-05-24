Можна йти гуляти: у Києві відкрили міст-хвилю (фото, відео)
У Києві, який Сили оборони героїчно вберегли від окупації, відкрили пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці — на острів Оболонський», — заявив Кличко.
Новий міст, що з'єднує острів з набережною Оболоні та парком «Наталка», є унікальним з інженерної точки зору — має форму хвилі. Звели його за кошти меценатів.
«Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві „Азовсталь“. Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни», — зазначив очільник столиці.
Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту.
Будівництво обʼєкта розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.
Нагадаємо, нині в Києві також тривають роботи з відбудови пошкодженого тонелю метрополітену на «синій» гілці — завершити їх планують до кінця літа.
Фото t. me/vitaliy_klitschko/116
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