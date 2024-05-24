Можна йти гуляти: у Києві відкрили міст-хвилю (фото, відео)

У Києві, який Сили оборони героїчно вберегли від окупації, відкрили пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці — на острів Оболонський», — заявив Кличко.

Віталій Кличко біля нової споруди

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Новий міст, що з'єднує острів з набережною Оболоні та парком «Наталка», є унікальним з інженерної точки зору — має форму хвилі. Звели його за кошти меценатів.

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Панорамний вид на новий міст

«Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві „Азовсталь“. Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни», — зазначив очільник столиці.

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Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту.

Вигляд мосту у вечірній час

Будівництво обʼєкта розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.

Нагадаємо, нині в Києві також тривають роботи з відбудови пошкодженого тонелю метрополітену на «синій» гілці — завершити їх планують до кінця літа.

Фото t. me/vitaliy_klitschko/

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