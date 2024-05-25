Тельці опиняться в центрі уваги, Терезам варто зайнятися своїми фінансами, а на Скорпіонів чекає важливе знайомство: гороскоп на суботу, 25 травня

Один із завершувальних днів поточного тижня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку, вважається досить складним днем. Субота, 25 травня — 18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби — до неділі, 26 травня. Зірки радять у цей вікенд за можливості не спілкуватися з малознайомими людьми. Адже у цей час люди можуть відчувати невпевненість у собі та шукати підтримки у оточуючих, серед яких можуть бути й недобросовісні люди. Так що ці дні варто приділити хантім проблемам чи хобі. Також час сприятливий для аналізу життєвих ситуацій.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Вдалий день, коли Овнам можна ризикувати і діяти нестандартно. Зірки кажуть, що ваша рішучість і сміливість у справах може призвести до прекрасних результатів. Корисно обговорювати фінансові питання, говорити про доходи або прибутки: хтось дасть вам гарну ідею або підказку, інформує Ukr.Media.

Телець

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Сьогодні ви станете центром уваги в будь-якій компанії. Це зміцнить ваш авторитет у колективі або дасть змогу познайомитися з кимось особливим, якщо ви самотні. 25 травня можуть реалізуватися ваші бажання, які не потребують тривалої підготовки. Прислухайтеся до самопочуття, можливі проблеми.

Близнюки

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Проведіть день спокійно і розслаблено, не плануйте нічого важливого. Можна зустрітися з приятелями, вирушити на природу, зайнятися спортом. Похід по магазинах також принесе Близнюкам задоволення. Обговоріть із рідними спільний бюджет, майбутні спільні великі покупки.

Рак

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Сприятливий і повільний день для Раків. Приділіть більше уваги своїм потребам, купіть собі давно бажану річ, приготуйте щось особливе на вечерю. Відверте спілкування з близькими друзями допоможе звільнитися від якогось емоційного вантажу.

Лев

Останні дні були напруженими, тому сьогодні Левам можна трохи розслабитися і подбати про свої власні потреби. Купіть собі подарунок, сходіть у косметичний салон, на масаж. Говоріть про гроші, доходи, зарплату: так ви зрозумієте, як збільшити свій прибуток, підвищити добробут.

Діва

Зірки рекомендують провести день так, як ви самі хочете. Можна залишитися вдома і подивитися улюблене кіно, або вирушити в гості до друзів. Купіть собі що-небудь бажане, приготуйте особливий обід для себе і своєї половинки. Комфортна розслаблена обстановка 25 травня додасть вам сил.

Терези

Цього дня займіться своїми фінансовими справами. Можливо Терезам сьогодні потрібно закінчити якусь справу, щоб завершити важливу угоду. Другу половину дня краще провести з друзями, відпочити і відновити душевну рівновагу. Імовірні невеликі приємні сюрпризи.

Скорпіон

Очікуються важливі та корисні знайомства, які пізніше можна використати в ділових проєктах. Однак зірки радять не бути відвертими з малознайомими людьми, не довіряти всім підряд. 25 травня важливо розслабитися емоційно і добре відпочити перед майбутнім робочим тижнем.

Стрілець

Ваші близькі потребують вашої уваги та турботи. Проведіть із ними більше часу, поспілкуйтеся, поділіться чимось важливим. На сьогодні можна планувати неформальну ділову зустріч, щоб зміцнити робочі контакти. В особистих стосунках у Стрільців усе складається чудово.

Козоріг

Використовуйте спокійний і сприятливий день для повноцінного відпочинку, для відновлення сил. Можна провести його на дивані за переглядом серіалу, або вирушити з друзями на природу, зайнятися фізичною роботою на дачі. Улюблене хобі допоможе Козорогам відновити енергію.

Водолій

Бадьорий життєрадісний настрій із самого ранку додасть Водоліям сил, бажання зайнятися домашніми питаннями, зробити прибирання, розібратися в шафах. Друга половина дня 25 травня більше підходить для пасивного відпочинку, прогулянок, посиденьок із друзями або рідними. Відпочиньте від робочих проблем.

Риби

Дар красномовства сьогодні у Риб на висоті. Використовуйте цей шанс, щоб умовити когось, домогтися потрібної вам відповіді або рішення. Також складні розмови з близькими, які ви давно відкладали, можуть призвести до компромісу і поліпшити ваші стосунки. Ділове спілкування краще перенести на інший день.

Раніше астрологи запевняли, что після Квіткової повні 23 травня життя шести знаків зодіаку може кардинально змінитися.

Фото Pixabay

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