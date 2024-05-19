Повний місяць у травні кардинально змінить життя шести знаків зодіаку

Після повного місяця у квітні, починаючи з середини травня Місяць набиратиме своєї сили, поки не настане енергетично потужна фаза повного місяця. Супутник здаватиметься круглим і яскравим напередодні і наступного дня після повної фази — у цей період мешканці Землі відчують на собі його вплив.

ВІДЕО ДНЯ

Останній Місяць весни прозвали Квітковим Місяцем — цю назву йому дали індіанці Північної Америки. Вони захоплювалися красою квітів, які розпускалися в цей час і вирішили, що Місяць також буде квітковим.

З Землі супутник буде виглядати повним приблизно за добу до і після цього моменту — 22, 23 та 24 травня. Спостерігати цю Повню найкраще далеко від високих будівель і дерев — на сході вона виглядатиме більше звичайного і набуде золотистого відтінку.

У фазі повного місяця Місяць завжди в опозиції із Сонцем, тобто енергетичний фон дня містить у собі певний конфлікт. Управитель — Юпітер (планета-благодійник) і це про широту, розширення, оптимізм.

РЕКЛАМА

На думку астрологів, для цих 6 знаків зодіаку Повний місяць у Стрільці принесе кардинальні зміни.

Овен

РЕКЛАМА

Повний місяць у Стрільці пройде через ваш 9 будинок: чекайте щасливих випадковостей! Успіх точно буде на вашому боці. Ви можете заповнити щасливий квиток або спробувати свої сили в чомусь для себе новому: все даватиметься легко. Використовуйте енергію цього періоду на благо, інформує Ukr.Media.

Водолій

РЕКЛАМА

Ваші плани на життя можуть серйозно змінитись, Водолії! У цей Повний місяць ви можете знайти нове знання, яке змусить вас змінити своє бачення життя. Оскільки 11 будинок також пов'язаний з вашим оточенням, будьте готові до появи нових знайомств з іноземцями. Пам'ятайте, часто доводиться відмовлятися від старих речей появи нових. Не бійтеся змін у цей Повний місяць!

Близнюки

Кінець травня стане для вас, Близнята, насиченим на події в особистому житті. Повний місяць у Стрільці пройде через ваш сектор довгострокового партнерства та шлюбу. Якщо ви вже у відносинах, то спробуйте здивувати свою половинку новим побаченням. Невелика спільна подорож — чудовий варіант! Якщо ж ви самотні, то не переживайте: повний Місяць та транзити Венери та Юпітера наприкінці травня точно не дадуть вам нудьгувати на самоті!

Телець

Енергія Місяця у Стрільці пройде через ваш 8 будинок, перевтілень та заборонених тем. У відносинах ви можете захотіти відчути нові відчуття: обов'язково обговоріть це з партнером. Пам'ятайте, що у вас поряд є люди, які готові підтримати у скрутну хвилину. Не бійтеся звертатися до них за порадою.

Рак

Якщо ви давно думали про курси підвищення кваліфікації, варто записатися на них вже наприкінці травня! Повня торкнеться вашого сектора балансу між роботою і будинком, а також відносин з колегами. Варто придивитися до можливостей отримання додаткової інформації за вашою спеціальністю!

Стрілець

Стрільцям категорично протипоказано сидіти вдома під час Повного місяця! Намагайтеся насичувати свої дні новими знаннями та знайомствами. Ваш спосіб життя проходить трансформацію: спробуйте завести нові корисні звички!

Раніше «ФАКТИ» писали, що обіцяє травень представникам різних знаків зодіаку, а також про те, як ретроградний Плутон може змінити життя людей.

28

Читайте нас у Facebook