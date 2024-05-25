Шість причин посадити ожину на своїй ділянці

Дієтологи називають ожину ягодою, яка покращує обмінні процеси в організмі.

Як зазначає «Дача. Сад та город», ця культура є природнім антиоксидантом.

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По-перше, вона підвищує імунітет. Ожина містить вітамін С та антиоксиданти, які допомагають боротися з інфекціями та вірусами.

По-друге, покращує здоров'я серця. Ягіди містять флавоноїди, які покращують циркуляцію крові та знижують рівень холестерину.

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По-третє, знижує ризик раку. В ожині міститься еллагава кислота, яка може допомогти запобігти розвитку раку.

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По-четверте, покращує зір. Ожина містить лютеїн та зеаксантин, компоненти, які допомагають захистити очі від дії вільних радикалів.

По-п'яте, покращує травлення. Ожина містить розчинні волокна, які знижують рівень цукру в крові та покращують травлення.

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По-шосте, допомагає нормалізувати рівень гормонів. Ожина містить фітоестрогени, які може допомогти нормалізувати гормональний баланс у жінок під час менопаузи.

Раніше кулінарка Альона Рубльова ділилася рецептом ожинового варення з кавовими зернами.

Фото Pixabay

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