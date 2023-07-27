Ожинове варення з кавою: незвичайний рецепт смаколика від кулінарки Альони Рубльової

Делікатесне варення зазвичай продається у мініатюрних баночках та коштує досить дорого. Можна сказати, що кожна його крапля на вагу золота. Особливо розумієш це взимку, пригадуючи, скільки можливостей було для створення такої смакоти влітку. Нині ягідний сезон триває. Тож не варто марнувати час.

Секретами приготування незвичайного ожинового варення з кавою з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Альона Рубльова, яка раніше дала рецепт іншого вишуканого варення — з аґрусу в сиропі з вишневого листя.

— Варення з ожини має трохи терпкий смак, невеличку кислинку, а кава надає йому яскравого, насиченого аромату, — говорить Альона Рубльова.

Ожинове варення з кавою Ожина — 1 кг Цукор — 600 г Вода — склянка Кава зернова — 3 ст. ложки (для сиропу) та 1 ст. ложка у готове варення Кава мелена — 6 ст. ложок Мелену каву помістити у двошарову марлю, зав'язати мішечком. У каструлю висипати цукор і влити воду. Нагрівати до повного розчинення цукру. Додати зернову каву та мелену в марлі, варити 5 хвилин. Потім мішечок витягти й додати у кавовий сироп ягоди, варити на повільному вогні 30 хвилин. З готового варення ложкою видалити каву у зернах. Варення розкласти у стерильні баночки. У кожну можна покласти ще 3−5 зернин кави для насичення смаку та аромату. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, як приготувати смузі з малини та чорної смородини. Це корисний коктейль для тих, хто намагається схуднути.

Фото з альбому Альони Рубльової

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